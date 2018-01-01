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Лебедева Алина Викторовна
Лебедева Алина Викторовна
Стоматолог-ортодонт
Стаж 5 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации; по специальности "Врач общей практики", 2018 г. окончания
Ординатура - ФГБОУ ВО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, по специальности "Стоматолог-ортодонт", 2020 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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