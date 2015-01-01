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  3. Лебедева Ирина Анатольевна
Лебедева Ирина Анатольевна
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Лебедева Ирина Анатольевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Амурская ГМА, г. Благовещенск.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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