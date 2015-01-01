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Лебедева Ирина Анатольевна
6.0
0
Лебедева Ирина Анатольевна
Врач функциональной диагностики
Стаж 18 лет
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Информация о враче
Образование
Амурская ГМА, г. Благовещенск.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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