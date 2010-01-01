Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Лебедева Людмила Андреевна
6.0
0
Лебедева Людмила Андреевна
Вирусолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
1993г. - ХГМИ по специальности "Лечебное дело"
1994г. - Интернатура по специальности «Вирусология»
Курсы повышения квалификации
2010г. - ГОУ ВПО Московская медицинская академия имени Сеченова: свидетельство о повышении квалификации «Вирусология»
2011г. - ГБУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования»: свидетельство о повышении квалификации «Вирусология»
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
ул. Шевченко, 2
Первичный приём взрослых
Вирусолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Вирусолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Сай
Ирина Александровна
Вирусолог
6.0
0
Записаться
Скопинок
Ирина Валентиновна
Вирусолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...