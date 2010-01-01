  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лебедева Людмила Андреевна
Лебедева Людмила Андреевна
6.0
0

Лебедева Людмила Андреевна

Вирусолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • 1993г. - ХГМИ по специальности "Лечебное дело"
  • 1994г. - Интернатура по специальности «Вирусология»
Курсы повышения квалификации
  • 2010г. - ГОУ ВПО Московская медицинская академия имени Сеченова: свидетельство о повышении квалификации «Вирусология»
  • 2011г. - ГБУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования»: свидетельство о повышении квалификации «Вирусология»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
ул. Шевченко, 2
Первичный приём взрослых
Вирусолог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Вирусолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи