Лебедь Валерия Михайловна

ДВГМУ, специальность "Стоматология", 2013 г. окончания.
Интернатура, специальность "Стоматология общей практики", 2013-2014 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат по стоматологии общей практики 0127240279356 регистрационный номер 82 г. Хабаровск от 31.08.2014 г.
Сертификат по стоматологии общей практики 1177040018831 регистрационный номер 19С-1494 г. Москва от 23.08.2019 г.
Обучающий курс "Эндо Практик Project от Елены Липатовой"
Обучающий курс "Современная эндодонтия - просто и эффективно"
Обучающий курс "Терапевтическая стоматология, эндодонтия. Диагностика, документирование, общение с пациентом"
Обучающий курс "Устранение процедурных ошибок, возникающих при первичном и повторном лечении корневых каналов. Особенности эндодонтического лечения травмированных зубов. Клиническая тактика лечения зубов с резорбциями"
Обучающий курс "Современный подход к лечению апикального периодонтита. Закрытие широких апикальных отверстий"
Обучающий курс "Современная эндодонтия - просто и эффективно"
Обучающий курс "Прямая реставрация передних зубов. Эстетика, морфология, функция - ключи к успеху"
Обучающий курс "VDW Endodontic"
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Участие в ассоциациях
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Опыт работы
Врач-стоматолог, стоматология «Эстетика» с 2019г по настоящее время
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