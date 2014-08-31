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Лебедь Валерия Михайловна
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Лебедь Валерия Михайловна

Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специальность "Стоматология", 2013 г. окончания.
  • Интернатура, специальность "Стоматология общей практики", 2013-2014 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по стоматологии общей практики 0127240279356 регистрационный номер 82 г. Хабаровск от 31.08.2014 г.
  • Сертификат по стоматологии общей практики 1177040018831 регистрационный номер 19С-1494 г. Москва от 23.08.2019 г.
  • Обучающий курс "Эндо Практик Project от Елены Липатовой"
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-стоматолог, стоматология «Эстетика» с 2019г по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Эстетика
Доступна онлайн запись
ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
300 р
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