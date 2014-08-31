Лебедь Валерия Михайловна

Сертификат по стоматологии общей практики 0127240279356 регистрационный номер 82 г. Хабаровск от 31.08.2014 г.

Сертификат по стоматологии общей практики 1177040018831 регистрационный номер 19С-1494 г. Москва от 23.08.2019 г.

Обучающий курс "Эндо Практик Project от Елены Липатовой"