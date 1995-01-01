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  3. Лебешевская Елена Ивановна
Лебешевская Елена Ивановна
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Лебешевская Елена Ивановна

Педиатр
Стаж 42 года
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - интерн, Дорожная больница ст. Хабаровск-1 Дальневосточной железной дороги, 1978г. - 1979г.
  • Врач - терапевт, Отделенческая больница ст. Хабаровск-2 ДВ ордена Октябрьской Революции,1979г. - 1986г.
  • Врач - педиатр, Отделенческая больница ст. Хабаровск-2 ДВ ордена Октябрьской Революции, 1986г. - 1995г.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Педиатр
По запросу
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