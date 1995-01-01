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Лебешевская Елена Ивановна
6.0
0
Лебешевская Елена Ивановна
Педиатр
Стаж 42 года
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач - интерн, Дорожная больница ст. Хабаровск-1 Дальневосточной железной дороги, 1978г. - 1979г.
Врач - терапевт, Отделенческая больница ст. Хабаровск-2 ДВ ордена Октябрьской Революции,1979г. - 1986г.
Врач - педиатр, Отделенческая больница ст. Хабаровск-2 ДВ ордена Октябрьской Революции, 1986г. - 1995г.
Заведующая ДТО, Отделенческая больница ст. Хабаровск-2 ДВ ордена Октябрьской Революции, 1995г. - 2005г.
Заведующий отделения ДДУ по 14 разряду, НУЗ "Отделенческая поликлиника на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2005г. - 2009г.
Врач - педиатр, НУЗ "Отделенческая поликлиника на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2009 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Педиатр
По запросу
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