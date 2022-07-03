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  3. Лемешев Алексей Андреевич
Лемешев Алексей Андреевич
6.3
2

Лемешев Алексей Андреевич

Стоматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2017 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология", действителен по 03.07.2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стомадент-ДВ
ул. Тихоокеанская, 171В
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
2 отзыва

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