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  3. Лескова Елена Александровна
Лескова Елена Александровна
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Лескова Елена Александровна

Психолог
Стаж 11 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • 2007г. - Дальневосточный государственный гуманитарный университет по специальности "Специальный психолог"
Курсы повышения квалификации
  • 2010г. - повышение квалификации, Хабаровский краевой институт развития образования
  • 2016г. - дистанционный курс обучающей программы "Фундаментальные концепции, принципы и методы поведенческого анализа"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Клевер
Доступна онлайн запись
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Психолог
1000 р
Первичный приём детей
Психолог
1000 р
Консультация взрослых
Психолог
1500 р
Консультация детей
Психолог
1500 р
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