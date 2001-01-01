  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лесникова Наталья Сергеевна
Лесникова Наталья Сергеевна
6.0
0

Лесникова Наталья Сергеевна

Дерматовенеролог
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 2001 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Дерматовенерология", до 2023 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
Бесплатно
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи