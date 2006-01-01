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Ли Александр Аркадьевич
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Ли Александр Аркадьевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2006 г окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология ортопедическая, 2013 г.
  • ИПКСЗ, Стоматология хирургическая, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медстом
Хабаровск, б-р Уссурийский, 20
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
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