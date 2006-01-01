Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Ли Александр Аркадьевич
6.0
0
Ли Александр Аркадьевич
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2006 г окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Стоматология ортопедическая, 2013 г.
ИПКСЗ, Стоматология хирургическая, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медстом
Хабаровск, б-р Уссурийский, 20
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Рубинштейн
Ирина Юрьевна
Стоматолог-терапевт
6.6
2
Записаться
Потапова
Снежана Владимировна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
6.6
9
Записаться
Наумова
Надежда Михайловна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
8.0
7
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...