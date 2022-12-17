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  3. Литвиненко Алексей Дмитриевич
Литвиненко Алексей Дмитриевич
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Литвиненко Алексей Дмитриевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2015 г. окончания.
  • Сертификат "Стоматология ортопедическая", действителен по 17.12.2022 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Da Vinci
Доступна онлайн запись
ул. Запарина, 2Г
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
Бесплатно
Стоматолог-хирург
Бесплатно
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