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  3. Литвинова Ольга Анатольевна
Литвинова Ольга Анатольевна
6.8
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Литвинова Ольга Анатольевна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Зав. отделением ультразвуковой и функциональной диагностики
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ по специальности "Лечебное дело", 1998 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", ГРД г. Арсеньев, 1999 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения Хабаровского края (раз в 5 лет).
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • МЗХК КГБУЗ «Перинатальный центр».
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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
2000 р
Гинеколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
1700 р
МедикЪ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Гинеколог
1500 р
Гинеколог-эндокринолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
1300 р
Гинеколог-эндокринолог
1600 р
11 отзывов

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