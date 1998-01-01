Литвинова Ольга Анатольевна
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Зав. отделением ультразвуковой и функциональной диагностики
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Амбулаторный прием гинекологических больных, лечение бесплодия, лечение зпп, обследование и лечение женщин с репродуктивными потерями, ведение беременных, прицельная биопсия, лазерохирургия, офисная гистероскопия.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Гинеколог-эндокринолог
2000 р
Гинеколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
1700 р
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Гинеколог
1500 р
Гинеколог-эндокринолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
1300 р
Гинеколог-эндокринолог
1600 р
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