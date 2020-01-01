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Лобан Татьяна Григорьевна
6.5
3
Лобан Татьяна Григорьевна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, лечебное дело, 1990 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
3 отзыва
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