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  3. Лопаткина Елена Ивановна
Лопаткина Елена Ивановна
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Лопаткина Елена Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Тулунское медицинское училище, "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Ремесленная, 9
Первичный приём взрослых
Медицинская сестра (брат)
По запросу
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