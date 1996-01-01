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  3. Лошкарева Татьяна Николаевна
Лошкарева Татьяна Николаевна
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Лошкарева Татьяна Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
  • Интернатура, ДВГМУ, Акушерство и гинекология, 1999 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2009 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
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