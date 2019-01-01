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Лоскутова Екатерина Александровна

Лоскутова Екатерина Александровна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет, по специальности "Педиатрия", 2019 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25А
Первичный приём детей
Педиатр
1600 р
Вторичный приём детей
Педиатр
По запросу

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