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  3. Лотошко Любовь Владимировна
Лотошко Любовь Владимировна
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Лотошко Любовь Владимировна

Гастроэнтеролог
Стаж 23 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1997 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура, 1999 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, "Лечебное дело", 2019 г. окончания
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
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