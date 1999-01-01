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  3. Лойфман Виталий Михайлович
Лойфман Виталий Михайлович
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2

Лойфман Виталий Михайлович

Кардиолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Лечебное дело", 1983-1989 гг.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Терапия", 1989-1990 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный курс "Кардиология" (г. Санкт-Петербург), 1992 г.
  • Сертификационный курс "Кардиология" (г. Москва), 1999 г.
  • Сертификационный курс "Кардиология", 2004 г.
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Участие в ассоциациях
  • Участие в международных конгрессах, конференциях по проблемам кардиологии
  • Участие в национальных конгрессах на кардиологических конференциях
  • Член Всероссийского научного общества кардиологов
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Опыт работы
  • 1990-2006гг. - врач-кардиолог ККБ
  • 2006г. - по наст.время - заведующий кардиологическим отделением ККБ
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Medical Center
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Кардиолог
2500 р
2 отзыва

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