Лойфман Виталий Михайлович

Автор научных работ:
1. Влияние работ препаратов на параметры ремоделирования миокарда.
2. Влияние гипотензивных препаратов на безболевую ишемию миокарда.
3. ЭКГ проявления синдрома слабости синусового узла.
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, по специальности "Лечебное дело", 1983-1989 гг.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Терапия", 1989-1990 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификационный курс "Кардиология" (г. Санкт-Петербург), 1992 г.
Сертификационный курс "Кардиология" (г. Москва), 1999 г.
Сертификационный курс "Кардиология", 2004 г.
Сертификационный курс "Кардиология", 2009 г.
Курс "Ведение больных в условиях реанимационного отделения (г. Милан), 2013 г.
Сертификационный курс "Кардиология", 2014 г.
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Участие в ассоциациях
Участие в международных конгрессах, конференциях по проблемам кардиологии
Участие в национальных конгрессах на кардиологических конференциях
Член Всероссийского научного общества кардиологов
Член медицинской ассоциации Хабаровского края
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Опыт работы
1990-2006гг. - врач-кардиолог ККБ
2006г. - по наст.время - заведующий кардиологическим отделением ККБ
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