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  3. Лукина-Григорьевна Ирина Алексеевна
Лукина-Григорьевна Ирина Алексеевна
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Лукина-Григорьевна Ирина Алексеевна

Зав. лабораторией
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Терапия", 1977 г - 1983 г.
  • Первичная специализация по КЛД, 1984 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Начальник лаборатории, МОБ УВД посёлок Бира, 1983-1991 гг.
  • Районная больница ст. Тёплое Озеро, 1991 г. - 1993 г.
  • Заведующий лабораторией, поликлиника РЖД, 1993 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Консультация взрослых
Зав. лабораторией
По запросу
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