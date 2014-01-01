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Лунина Анастасия Александровна
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Лунина Анастасия Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2014 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, "Патология шейки матки с курсом кольпоскопии", 2016 г.
  • ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • МЗХК КГБУЗ "Перинатальный центр", г. Хабаровск
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1900 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1600 р
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