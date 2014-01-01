Лунина Анастасия Александровна
Стаж 5 лет
Профессиональные навыки:
- Амбулаторный прием гинекологических больных;
- Диагностика и лечение всех видов бесплодия;
- Подготовка к программе ЭКО;
- Ведение беременности, в том числе после ЭКО;
- Офисная диагностическая и лечебная гистероскопия;
- Диагностика и лечение патологии шейки матки;
- Кольпоскопия;
- Метросальпингоскопия под контролем УЗИ.
- Амбулаторный прием гинекологических больных;
- Диагностика и лечение всех видов бесплодия;
- Подготовка к программе ЭКО;
- Ведение беременности, в том числе после ЭКО;
- Офисная диагностическая и лечебная гистероскопия;
- Диагностика и лечение патологии шейки матки;
- Кольпоскопия;
- Метросальпингоскопия под контролем УЗИ.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1900 р
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
1600 р
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