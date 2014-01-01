Лунина Анастасия Александровна

Профессиональные навыки:

- Амбулаторный прием гинекологических больных;

- Диагностика и лечение всех видов бесплодия;

- Подготовка к программе ЭКО;

- Ведение беременности, в том числе после ЭКО;

- Офисная диагностическая и лечебная гистероскопия;

- Диагностика и лечение патологии шейки матки;

- Кольпоскопия;

- Метросальпингоскопия под контролем УЗИ.