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Лычухо Вадим Валентинович
6.0
0
Лычухо Вадим Валентинович
Нарколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
ИП Лычухо В. В.
ул. Краснореченская, 20
Консультация взрослых
Нарколог
По запросу
Первичный приём взрослых
Нарколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Нарколог
По запросу
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