  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лыков Сергей Александрович
Лыков Сергей Александрович
6.0
0

Лыков Сергей Александрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2012 г. окончания.
  • ДВГМУ, ординатура по специальности "Врач общей практики", 2014 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи