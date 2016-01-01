  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лысых Екатерина Александровна
Лысых Екатерина Александровна
6.0
0

Лысых Екатерина Александровна

Психолог, Логопед-дефектолог
Стаж 10 лет
Принимает детей
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ДВГГУ, направление «Специальная психология», 2010 г. окончания.
  • Дополнительное образование ТОГУ по специальности "Дефектология", 2016 г. окончания.
  • Московская гуманитарно-техническая академия, специализация: учитель дефектолог, 2018 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Гештальт - терапия в работе с детьми", 2016 г.
  • Повышение квалификации, Московская академия профессиональных компетенций, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Нейромед
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
Психолог
1300 р
Логопед-дефектолог
1300 р
Первичный приём детей
Психолог
1300 р
Логопед-дефектолог
1300 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи