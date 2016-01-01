Лысых Екатерина Александровна
Стаж 10 лет
Принимает детей
Психология. Занятия и консультативные прием детей с задержкой психического развития и аутизмом. Неврозы, астено невротические состояния. Депрессия. Коррекция детско родительских отношений. Коррекция манипулятивных и оппозиционных состояний у детей. Работа с детьми с посттравматическими состояниями.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Флегонтова, 4
Первичный приём взрослых
Психолог
1300 р
Логопед-дефектолог
1300 р
Первичный приём детей
Психолог
1300 р
Логопед-дефектолог
1300 р
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