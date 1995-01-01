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  3. Любчик Наталья Геннадьевна
Любчик Наталья Геннадьевна
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Любчик Наталья Геннадьевна

Гинеколог
Стаж 23 года
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, по специальности "Гинекология", 1986-1992 гг.
  • Интернатура "Гинекология", 1993 г. окончания.
  • Клиническая ординатура, 1995-1997 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач акушер-гинеколог НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 ОАО «РЖД», 1997 г. - 2002 г.
  • Врач акушер-гинеколог АО АМК «Региомед» СХ-18 врач НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Хабаровск-1 ОАО «РЖД», 2002 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Консультация взрослых
Гинеколог
По запросу
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