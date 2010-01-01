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Людиншина Анна Анатольевна

Людиншина Анна Анатольевна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 13 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2008 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Терапия", 2010 г. окончания.
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", КГБОУ ДПО ИПКСЗ, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", ИПКСЗ, 2010 год.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • В ООО "Ланта" работает с 2017 г. по настоящее время.
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Адреса и стоимость приёма
Ланта
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Вторичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу

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