Людиншина Анна Анатольевна
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Профессиональные навыки:
Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости и забрюшинного пространства.
Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии.
Ультразвуковая диагностика поверхностно-расположенных органов.
Ультразвуковая диагностика сердечно-сосудистой системы.
Ультразвуковая диагностика заболеваний мягких тканей и суставов.
Ультразвуковая диагностика в уронефрологии.
Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости и забрюшинного пространства.
Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии.
Ультразвуковая диагностика поверхностно-расположенных органов.
Ультразвуковая диагностика сердечно-сосудистой системы.
Ультразвуковая диагностика заболеваний мягких тканей и суставов.
Ультразвуковая диагностика в уронефрологии.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пр-т 60-летия Октября, 204
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
Вторичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу