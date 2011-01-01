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Махиня Евгений Валентинович
6.0
0
Махиня Евгений Валентинович
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1976 г. окончания.
Интернатура по специальности "Терапия", 1977 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Первичная переподготовка по специальности "Ультразвуковая диагностика", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
Первичный приём взрослых
Врач ультразвуковой диагностики
По запросу
0 отзывов
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