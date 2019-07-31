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Махмудов Абдувахоб Камолидинович
Махмудов Абдувахоб Камолидинович
Окулист (офтальмолог)
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет г. Хабаровск, диплом врач (педиатрия) 2016 г.
Ординатура 31.07.2019 г. (врач-офтальмолог)
Курсы повышения квалификации
Сертификат специалиста «Офтальмология» от 01.08.2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Арт Медик
Доступна онлайн запись
ул. Панфиловцев, 38
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
1800 р
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