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Макагон Василина Викторовна
6.3
1
Макагон Василина Викторовна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Премьер
ул. Тургенева, 96 кор. 2
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
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