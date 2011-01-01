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Макаренко Наталья Викторовна
6.5
5
Макаренко Наталья Викторовна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1981 г. окончания.
Интернатура, На базе ЛПУ, Акушерство и гинекология, 1982 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2011 г.
ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
5 отзывов
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