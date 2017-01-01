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  3. Макаревич Татьяна Сергеевна
Макаревич Татьяна Сергеевна
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Макаревич Татьяна Сергеевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат № 1014133 по апрель 2017 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
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