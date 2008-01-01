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  3. Макарова Александра Анатольевна
Макарова Александра Анатольевна
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Макарова Александра Анатольевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2008 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Хирургия", Городская Больница №10, 2009 г.
  • Ординатура по специальности "Офтальмология", Городская Больница №10, 2010 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МНТК Микрохирургия глаза им. академика С.Н. Фёдорова
ул. Тихоокеанская, 211
Консультация взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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