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Макарова Марина Федоровна
6.3
1
Макарова Марина Федоровна
Терапевт
,
Профпатолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специальность "Лечебное дело", 1983 г. окончания.
ХГМИ, Интернатура по специальности "Терапия", 1984 г.
Курсы повышения квалификации
ДВГМУ, Терапия, 2016 г.
ИПКСЗ, Профпатология, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Профпатолог
По запросу
1 отзыв
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