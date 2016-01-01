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Макарова Марина Федоровна
6.3
1

Макарова Марина Федоровна

Терапевт, Профпатолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специальность "Лечебное дело", 1983 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Терапия", 1984 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Терапия, 2016 г.
  • ИПКСЗ, Профпатология, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
ул. Краснореченская, 109
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Профпатолог
По запросу
1 отзыв

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