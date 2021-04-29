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Макарова Татьяна Александовна
6.0
0
Макарова Татьяна Александовна
Дерматовенеролог
,
Косметолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
Сертификат № 0727180509164 действительный до 29.04.2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Участвовала в XIII Международном симпозиуме по эстетической медицине, г. Москва.
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Биарриц
ул. Дзержинского, 71
Консультация взрослых
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