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  3. Макарова Татьяна Александовна
Макарова Татьяна Александовна
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Макарова Татьяна Александовна

Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат № 0727180509164 действительный до 29.04.2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Участвовала в XIII Международном симпозиуме по эстетической медицине, г. Москва.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Биарриц
ул. Дзержинского, 71
Консультация взрослых
Косметолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
Биарриц
пер. Арсеньева, 4
Консультация взрослых
Косметолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
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