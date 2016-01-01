Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Макеева Татьяна Викторовна
Макеева Татьяна Викторовна
Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
2018. Дальневосточный государственный медицинский университет (стоматология)
2020. Новосибирский государственный медицинский университет (стоматология терапевтическая). Ординатура
Курсы повышения квалификации
2016г. Временные и непосредственные протезы - обязательный этап при планировании и проведении ортопедического лечения.
2016г. Актуальные вопросы современной ортопедической стоматологии.
2018г. Практические особенности интерпретации 2D и 3D исследований.
2019г. Эстетическая реставрация в боковом сегменте. Цвет, форма и функция.
2020г. МТА. Показания по применению.
2020г. Понимание эндодонтии, Апикальный периодонтит. Минерал триоксид агрегат.
2020г. Эндодонтия. Базовые знания.
2021г. Восстановление контактного пункта. Live трансляция эстетической реставрации жевательного зуба на фантоме.
2021г. Новое поколение композитов Tokuyama Dental - Ваши новые клинические возможности!
Еще 6
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
2019-2021 Стоматологическая клиника "Блеск" г. Новосибирск. (Стоматолог-терапевт)
2021 -н.в. Стоматологическая клиника "BioForDent" г. Хабаровск. (Стоматолог-терапевт)
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Все Свои рядом
Доступна онлайн запись
ул. Лейтенанта Орлова С.В, 2
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
500 р
Похожие специалисты
Харин
Александр Александрович
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
Записаться
Пенькова
Ирина Анатольевна
Стоматолог-терапевт
Записаться
Крутова
Светлана Борисовна
Стоматолог-терапевт
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону