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Макеева Татьяна Викторовна

Макеева Татьяна Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • 2018. Дальневосточный государственный медицинский университет (стоматология)
  • 2020. Новосибирский государственный медицинский университет (стоматология терапевтическая). Ординатура
Курсы повышения квалификации
  • 2016г. Временные и непосредственные протезы - обязательный этап при планировании и проведении ортопедического лечения.
  • 2016г. Актуальные вопросы современной ортопедической стоматологии.
  • 2018г. Практические особенности интерпретации 2D и 3D исследований.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2019-2021 Стоматологическая клиника "Блеск" г. Новосибирск. (Стоматолог-терапевт)
  • 2021 -н.в. Стоматологическая клиника "BioForDent" г. Хабаровск. (Стоматолог-терапевт)
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Адреса и стоимость приёма
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Доступна онлайн запись
ул. Лейтенанта Орлова С.В, 2
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
500 р

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