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Макодзеба Анатолий Михайлович
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Макодзеба Анатолий Михайлович
Онколог-маммолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Адреса и стоимость приёма
Сономед
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 59А
Первичный приём взрослых
Онколог-маммолог
1200 р
Вторичный приём взрослых
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1000 р
0 отзывов
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