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  3. Макодзеба Анатолий Михайлович
Макодзеба Анатолий Михайлович
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Макодзеба Анатолий Михайлович

Онколог-маммолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Адреса и стоимость приёма
Сономед
Доступна онлайн запись
ул. Краснореченская, 59А
Первичный приём взрослых
Онколог-маммолог
1200 р
Вторичный приём взрослых
Онколог-маммолог
1000 р
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