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  3. Максимцева Анна Сергеевна
Максимцева Анна Сергеевна
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Максимцева Анна Сергеевна

Эндокринолог
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, специализация "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
  • Клиническая ординатура "Эндокринология", Владивостокский государственный медицинский университет, 2011 г. окончания.
  • Сертификат "Эндокринология", ИПКСЗ, действителен с 28.11.2016 г. по 27.11.2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Российского кардиологического общества, ESC, ESCVI, AHA.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
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