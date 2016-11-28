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Максимцева Анна Сергеевна
6.0
0
Максимцева Анна Сергеевна
Эндокринолог
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет, специализация "Лечебное дело", 2009 г. окончания.
Клиническая ординатура "Эндокринология", Владивостокский государственный медицинский университет, 2011 г. окончания.
Сертификат "Эндокринология", ИПКСЗ, действителен с 28.11.2016 г. по 27.11.2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Член Российского кардиологического общества, ESC, ESCVI, AHA.
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая поликлиника №3
ул. Ленинградская, 27
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
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