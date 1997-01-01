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  3. Малеева Светлана Юрьевна
Малеева Светлана Юрьевна
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Малеева Светлана Юрьевна

Психотерапевт
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Образование
  • Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт, специализация "Дошкольная психология и педагогика, 1988 - 1992 гг.
  • Восточно-Европейский институт психоанализа, Дальневосточное отделение, специализация "Клинический психоанализ", 1997 - 2000 гг.
  • ДВИПиП, специализация "Клиническая психология", 1998 - 2000 гг.
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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член ЕКПП
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Хабаровский Центр психоанализа
ул. Ленинградская, 87
Консультация взрослых
Психотерапевт
По запросу
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