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  3. Малых Кристина Анатольевна
Малых Кристина Анатольевна

Малых Кристина Анатольевна

Массажист
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет по специальности «врач-педиатр»
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Медицинский массаж в педиатрии"
  • Сертификат "Физическая и реабилитационная медицина"
  • Сертификат "Моторный онтогенез"
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Baby Health
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 60
Первичный приём детей
Массажист
По запросу

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