Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Малых Кристина Анатольевна
Малых Кристина Анатольевна
Массажист
Стаж не указан
Принимает детей
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет по специальности «врач-педиатр»
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Медицинский массаж в педиатрии"
Сертификат "Физическая и реабилитационная медицина"
Сертификат "Моторный онтогенез"
Сертификат "Реализация двигательного потенциала детей раннего возраста"
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Baby Health
Доступна онлайн запись
ул. Ленина, 60
Первичный приём детей
Массажист
По запросу
Похожие специалисты
Горбачева
Анита Юрьевна
Массажист
,
Инструктор по лечебной физкультуре
Записаться
Боровских
Максим Евгеньевич
Массажист
Записаться
Смолина
Анастасия Николаевна
Массажист
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону