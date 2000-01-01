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Малютин Олег Анатольевич
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Малютин Олег Анатольевич

Мануальный терапевт, Остеопат, Физиотерапевт, Реабилитолог
Стаж 21 год
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1986 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Психиатрия", г. Краснотурьинск, КПБ, 1987 г.
Курсы повышения квалификации
  • Мануальная терапия вертеброгенной патологии, Ленинград, 1990 г.
  • Психиатрия ПНИ, Ленинград, ЛИУВЭ, 1991 г.
  • Детская и подростковая психиатрия, Хабаровск, ДГМУ, 1998 г.
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Участие в ассоциациях
  • НПК "Проблемы тазовой боли"
Опыт работы
  • 1986 - 2009 гг. - врач психиатр.
  • с 2018 г.- по настоящее время – Клиника восстановительной медицины (ООО «Региомед»).
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Адреса и стоимость приёма
Medical Center
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Реабилитолог
2000 р
Физиотерапевт
1000 р
Мануальный терапевт
2000 р
Остеопат
2000 р
Первичный приём детей
Реабилитолог
2000 р
Физиотерапевт
1000 р
Мануальный терапевт
2000 р
Остеопат
2000 р
Вторичный приём взрослых
Реабилитолог
2000 р
Физиотерапевт
1000 р
Мануальный терапевт
2000 р
Остеопат
2000 р
Вторичный приём детей
Реабилитолог
2000 р
Физиотерапевт
1000 р
Мануальный терапевт
2000 р
Остеопат
2000 р
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