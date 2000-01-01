Малютин Олег Анатольевич
Стаж 21 год
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Реабилитолог
2000 р
Физиотерапевт
1000 р
Мануальный терапевт
2000 р
Остеопат
2000 р
Первичный приём детей
Реабилитолог
2000 р
Физиотерапевт
1000 р
Мануальный терапевт
2000 р
Остеопат
2000 р
Вторичный приём взрослых
Реабилитолог
2000 р
Физиотерапевт
1000 р
Мануальный терапевт
2000 р
Остеопат
2000 р
Вторичный приём детей
Реабилитолог
2000 р
Физиотерапевт
1000 р
Мануальный терапевт
2000 р
Остеопат
2000 р
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