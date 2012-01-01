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Мамедова Афет Бейлер
6.3
5
Мамедова Афет Бейлер
Акушер-гинеколог
Стаж 4 года / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2012 г. окончания.
Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", ИПКСЗ, 2013 г. окончания.
Ординатура по специальности "Акушерство и гинекология", ИПКСЗ, 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации «Потология шейки матки с курсом кольпоскопии", ИПКСЗ, 2015 г.
Повышение квалификации «Методы функциональной диагностики (антинатальный КТГ - скрининг) в акушерстве", ИПКСЗ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Родильного дома №4
ул. Яшина, 29
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
5 отзывов
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