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Мамедова Афет Бейлер
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Мамедова Афет Бейлер

Акушер-гинеколог
Стаж 4 года / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2012 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Акушерство и гинекология", ИПКСЗ, 2013 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "Акушерство и гинекология", ИПКСЗ, 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации «Потология шейки матки с курсом кольпоскопии", ИПКСЗ, 2015 г.
  • Повышение квалификации «Методы функциональной диагностики (антинатальный КТГ - скрининг) в акушерстве", ИПКСЗ, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Родильного дома №4
ул. Яшина, 29
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
5 отзывов

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