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Мамонова Елена Викторовна
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Мамонова Елена Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ХБМУ, специализация "Сестринское дело", 1992 г. окончания.
  • Сертификат по специальности "Сестринское дело", 2021 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская больница №2 им. Д. Н. Матвеева
ул. Муравьёва-Амурского, 54
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