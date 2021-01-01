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Мамонова Елена Викторовна
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Мамонова Елена Викторовна
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХБМУ, специализация "Сестринское дело", 1992 г. окончания.
Сертификат по специальности "Сестринское дело", 2021 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская больница №2 им. Д. Н. Матвеева
ул. Муравьёва-Амурского, 54
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