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Манжура Валерия Владимировна
6.0
0
Манжура Валерия Владимировна
Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1990 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Профпатология, 2015 г.
ИПКСЗ, Терапия, 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр медицинских комиссий
б-р Амурский, 51
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
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