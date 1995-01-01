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Маринин Сергей Юрьевич
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Маринин Сергей Юрьевич

Хирург
Стаж 29 лет / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • Военно-медицинский факультет при Саратовском медицинском институте, специализация "Хирургия", 1990 г. окончания.
  • Первичная специализация по военно-полевой хирургии (Военно-медицинская академия г. С. Петербург), 1994 г. окончания.
  • Клиническая ординатура по военно-полевой хирургии (общая хирургия), 1995 г. - 1998 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Член Российского Общества Хирургов
Опыт работы
  • Военный хирург, Военная служка в ВС РФ, 1990г. – 2010г.
  • Начальник отделения экстренной хирургии, 301 Окружного Клинического госпиталя г.Хабаровск, 2006 г. - 2010 г.
  • Врач - хирург для оказания экстренно хирургической помощи Хирургическое отделение №1 ДКБ, 2010 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Хирург
1100 р
Вторичный приём взрослых
Хирург
900 р
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