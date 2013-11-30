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Маркина Ольга Игоревна
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Маркина Ольга Игоревна
Гематолог
,
Пульмонолог
,
Терапевт
,
Профпатолог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
Благовещенский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
ДВГМУ, Сертификат "Терапия", от 14.11.2015 г. действует по 13.11.2020 г.
ДВГМУ, Сертификат "Гематология", от 30.10.2017 г. действует по 29.10.2022 г.
ДВГМУ, Сертификат "Пульмонология", от 30.11.2013 г. действует по 29.11.2018 г.
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Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Руднева, 17
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0 отзывов
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