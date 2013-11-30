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Маркина Ольга Игоревна
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Маркина Ольга Игоревна

Гематолог, Пульмонолог, Терапевт, Профпатолог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1993 г. окончания.
  • ДВГМУ, Сертификат "Терапия", от 14.11.2015 г. действует по 13.11.2020 г.
  • ДВГМУ, Сертификат "Гематология", от 30.10.2017 г. действует по 29.10.2022 г.
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Адреса и стоимость приёма
Клиника Современных Технологий
Доступна онлайн запись
ул. Руднева, 17
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
1200 р
Гематолог
1400 р
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