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Маркова Ирина Юрьевна
6.3
1
Маркова Ирина Юрьевна
Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1979 г. - 1985 г.
Интернатура в г.Благовещенск, 1985-1986 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач - терапевт, ЦРБ п.Архара, 1985 г. - 1989 г.
Врач - терапевт цеховой, в НУЗ ДКБ, 1989 г . - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
1 отзыв
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