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  3. Маркова Ирина Юрьевна
Маркова Ирина Юрьевна
6.3
1

Маркова Ирина Юрьевна

Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1979 г. - 1985 г.
  • Интернатура в г.Благовещенск, 1985-1986 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - терапевт, ЦРБ п.Архара, 1985 г. - 1989 г.
  • Врач - терапевт цеховой, в НУЗ ДКБ, 1989 г . - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Терапевт
1100 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
900 р
1 отзыв

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