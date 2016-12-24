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  3. Маркова Яна Анатольевна
Маркова Яна Анатольевна
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Маркова Яна Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Биробиджанский Медицинский Колледж, специальность "Сестринское дело", 2000 г.
  • Обучение работе на комплексе "Синхро-С" г. Санкт Петербург по методу "Биоакустическая коррекция головного мозга", 2013 г.
  • Решением квалификационной комиссии при КГБОУ ДПО ИПКСЗ. Сертификат по специальности «Физиотерапия» подтвержден. Действителен до 24.12.2016г.
Курсы повышения квалификации
  • Курс повышения квалификации по программе "Физиотерапия", 2011г.
  • Сертификат №0727180511101 "Физиотерапия", действителен до 26.11.2021 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Неокортекс
ул. Орджоникидзе, 25А
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