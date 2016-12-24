Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Маркова Яна Анатольевна
6.0
0
Маркова Яна Анатольевна
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Специалист по биоакустической коррекции головного мозга.
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Биробиджанский Медицинский Колледж, специальность "Сестринское дело", 2000 г.
Обучение работе на комплексе "Синхро-С" г. Санкт Петербург по методу "Биоакустическая коррекция головного мозга", 2013 г.
Решением квалификационной комиссии при КГБОУ ДПО ИПКСЗ. Сертификат по специальности «Физиотерапия» подтвержден. Действителен до 24.12.2016г.
Курсы повышения квалификации
Курс повышения квалификации по программе "Физиотерапия", 2011г.
Сертификат №0727180511101 "Физиотерапия", действителен до 26.11.2021 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Неокортекс
ул. Орджоникидзе, 25А
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Инфантьева
Лариса
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Полухина
Елена Даниловна
Медицинская сестра (брат)
,
Врач ультразвуковой диагностики
6.0
0
Записаться
Денисенко
Марина Анатольевна
Медицинская сестра (брат)
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...