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  3. Мартынева Марина Юрьевна
Мартынева Марина Юрьевна
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Мартынева Марина Юрьевна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2018 г.
  • ИПКСЗ, Терапия, 2014 г.
  • ИПКСЗ, Функциональная диагностика, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №7
кв-л ДОС (Большой Аэродром), 42А
Консультация взрослых
Заместитель главного врача
По запросу
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