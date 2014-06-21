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  3. Мартынюк Марина Владимировна
Мартынюк Марина Владимировна
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Мартынюк Марина Владимировна

Гастроэнтеролог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ХГМУ, по специальности "Лечебное дело", 1998 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Терапия". 1999 г.
  • Клиническая ординатура по специальности "Терапия", 2001 г. окончания.
Еще 3
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Гастроэнтерология", ДВГМУ, 2006 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Профпатология", ИПКСЗ, 2010 г.
  • "Гастроэнтерология", Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, 2012 г.
Еще 5
Участие в ассоциациях
  • Член Российской гастроэнтерологической ассоциации.
  • Член РОЛИП.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1600 р
Городская поликлиника №16
ул. Королёва, 12В
Клиника гормонального здоровья
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 121
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2000 р
МедикЪ
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1700 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
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