Мартынюк Марина Владимировна
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1600 р
ул. Королёва, 12В
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 121
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2000 р
Доступна онлайн запись
ул. Тихоокеанская, 171В/1
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1700 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
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