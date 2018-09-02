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Масальцева Наталья Александровна
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Масальцева Наталья Александровна

Уролог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, лечебное дело, 1976 г. окончания.
  • Интернатура по хирургии на базе Дорожной клинической больницы на ст. Хабаровск-1, 1976 г.
  • Первичная специализация по урологии на кафедре урологии в Краевой клинической больнице №1, 1981 г. окончания
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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Российское общество урологов
Опыт работы
  • Врач-хирург хирургического отделения Дорожной больницы на ст. Хабаровск-1, 1976-1980 гг.
  • Врач-уролог Дорожной консультативной поликлиники на ст. Хабаровск-1, 1981-1987 гг.
  • Врач-уролог хирургического отделения Дорожной больницы на ст. Хабаровск-1, 1987-2001 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Уролог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
900 р
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