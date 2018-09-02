Масальцева Наталья Александровна
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Направление деятельности: диагностика и лечение заболеваний мочевой и мужской половой систем; Дистанционная и контактная литотрипсия; Эндовидеоурология; Хирургические операции при заболеваниях почек, мочевых путей и мужских половых органов; Андрология; Урогинекология; Лазерное лечение заболеваний предстательной железы и мочевого пузыря.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Уролог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Уролог
900 р
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