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Машковский Денис Андреевич
6.9
0
Машковский Денис Андреевич
Стоматолог
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2017 г.
ДВГМУ, Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", 2017 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь ФКУЗ МСЧ МВД России по Хабаровскому краю
ул. Павловича, 1В
Консультация взрослых
Стоматолог
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