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Маштагова Хава Муратовна
Маштагова Хава Муратовна
Терапевт
,
Акушер-гинеколог
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
МГМСУ, по специальности "Лечебное дело", 2018 г. окончания
ДВГМУ, Ординатура по специальности "Акушерство и гинекология", 31.08.2020 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
ЭГО-Лаборатория
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 158
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
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