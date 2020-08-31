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Маштагова Хава Муратовна

Маштагова Хава Муратовна

Терапевт, Акушер-гинеколог
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • МГМСУ, по специальности "Лечебное дело", 2018 г. окончания
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Акушерство и гинекология", 31.08.2020 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
ЭГО-Лаборатория
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 158
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Вторичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу

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